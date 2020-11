Stapelwolken en zon, overwegend droog

Vrijdagavond raakt het bewolkt en kan het later een beetje regenen. In het weekend zijn er vrij veel wolkenvelden met soms een beetje regen. Zondag schijnt af en toe de zon en wordt het 10-12 graden.

Dat meldt Weeronline.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in het hele land kans op wat lichte regen of motregen. Door de aanvoer van zachte lucht stijgt de temperatuur naar 5 tot 9 graden. De wind trekt iets aan en aan de noordwestkust kan het tijdelijk hard waaien.

Zaterdag is het vrij somber weer met uitgestrekte wolkenvelden. Vooral in het noorden en noordwesten kan het af en toe een beetje motregenen. In het zuiden blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 9 graden in het zuidoosten tot ruim 11 graden langs de westkust. Er zal een matige en in het westen soms vrij krachtige zuidwestenwind staan, die maakt het voor het gevoel iets frisser. Aan de noordwestkust staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Als de zon nog even doorbreekt dan is dat waarschijnlijk in het zuidoosten.

Wolkenvelden en zon

Zaterdagavond wordt de bewolking dikker en stijgt de kans op wat lichte regen. Vooral in de nacht naar zondag is het wisselvallig en zijn er perioden met lichte regen of motregen. De temperatuur daalt nauwelijks.

Zondag begint de dag bewolkt en zijn er perioden met lichte regen of motregen. In het noorden wordt het overwegend droog en kan de zon doorbreken. In de middag zijn er in het midden en noorden wolkenvelden met zo nu en dan zon. Op een enkele bui na is het droog. In het zuiden blijft het waarschijnlijk bewolkt en kan het zo nu en dan een beetje regenen. Met 10-12 graden is het iets zachter dan normaal. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust. In de avond neemt de bewolking toe en lokaal kan een beetje regen vallen.