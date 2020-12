Man in China steekt zeven mensen dood

Steekpartijen komen relatief veel voor in China, waar vuurwapens zijn verboden. In februari 2019 stak een man die zijn vrouw verdacht van overspel acht mensen dood en verwondde zeven anderen in een dorp in het noordoosten van het land.

In april vorig jaar doodde een 28-jarige man met een mes negen studenten en raakten twaalf anderen gewond buiten hun school in de noordelijke provincie Shaanxi. De aanvaller zei later dat hij handelde uit wraak nadat hij was lastiggevallen door een leerling van dezelfde school.