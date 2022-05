Passagiers ontvangen foto's van vliegtuigcrashes: start afgebroken

De Boeing 737 van AnadoluJet, een dochter van Turkish Airlines, stond op het punt naar de startpositie te rijden op de Israëlische luchthaven Ben Gurion voor een vlucht naar Istanbul. De gezagvoerder van de vlucht besloot terug te keren naar de terminal nadat angstige passagiers de bemanning hadden gewaarschuwd voor de foto's.

AirDrop

Inmiddels is een jonge Israëliër aangehouden die zich in het vliegtuig bevond, melden Israëlische media. Hij zou de afbeeldingen hebben verstuurd via AirDrop, een Apple-dienst waarmee op korte afstand bestanden met een ander Apple-apparaat, bijvoorbeeld iPhone, kunnen worden gedeeld.

Nadat de nodige controles waren uitgevoerd, kregen de ruim 160 passagiers te horen dat ze opnieuw aan boord van het vliegtuig konden gaan of in Israël konden blijven als ze dat wilden. Het vliegtuig had vijf uur vertraging.