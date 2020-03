Zo werd Saïd Razzouki gepakt: ’Kippenvel toen we hem ontdekten’

Saïd Razzouki wordt afgevoerd door de Colombiaanse politie. Ⓒ Politie Colombia

Medellín - De arrestatie van de tweede man van het criminele kopstuk Ridouan Taghi, Saïd Razzouki, blijkt een huzarenstukje te zijn geweest van vier Colombiaanse undercoveragenten. De Telegraaf sprak in Colombia met alle hoofdrolspelers: „Het moment dat we hem ontdekten, gaf me kippenvel.”