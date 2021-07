Marsmissie VAE maakt eerste beelden van noorderlicht op Mars

De beelden, genomen door het ruimtevaartuig Hope Probe, tonen een nachtelijke gloed die bekendstaat als het discrete noorderlicht. De foto’s werden vrijgegeven vijf maanden nadat de VAE het vijfde natie werd die de rode planeet bereikte.

Zonnedeeltjes

„De gevolgen voor ons begrip van de atmosferische en magnetosferische kennis van Mars zijn enorm en ondersteunen de theorie dat zonnestormen en de bijbehorende verspreiding van zonnedeeltjes niet nodig zijn om het noorderlicht op Mars te veroorzaken”, zei Hessa Al Matroushi, wetenschappelijk leider van de missie.

Ruimtetechnologie is een belangrijk middel om de afhankelijkheid van olie van de Golfstaat te verminderen. Het land stapte vorig jaar in de ruimtewedloop toen het de eerste Arabische missie naar Mars lanceerde. Het richtte in 2014 een ruimtevaartagentschap op, stuurde vijf jaar later zijn eerste astronaut naar het internationale ruimtestation en is van plan om in 2024 een onbemande missie naar de maan te sturen.