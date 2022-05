Nederland moet twaalf IS-vrouwen en 29 kinderen terughalen, tot nog toe grootste groep

Binnenland

Man stak ex dood voor ogen dochtertje: OM eist 14 jaar cel en tbs

Voor de buitenwacht leek het alsof de 34-jarige Clarinda van den Bersselaar haar leven voor elkaar had. Ze had een leuke baan bij de Raad voor de Kinderbescherming, een partner, een kind en een huis in het groen. Maar schijn bedroog.