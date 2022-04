Het Land van Wierd Duk

We zijn solidair met Zuid-Europese landen, maar houden in eigen land geen geld over om ons zorgpersoneel te belonen voor hun inzet tijdens de coronacrisis. „Dat is een inkopper voor populisten”, zegt Wierd Duk in zijn nieuwste podcast, „Als Nederland nee had gezegd tegen de coronahulp voor Zuid-Europa, hadden we misschien wél geld gehad voor de mensen die wij helden noemen maar niet als zodanig belonen. ”Verder in de podcast: de complotdenkers van Viruswaanzin / Viruswaarheid worden binnen bepaalde groepen onthaald als verzetshelden. Maar met hun feitenvrije verhaal ondermijnen ze de strijd tegen corona. De politie loopt op zijn tandvlees vanwege reljongeren in verschillende Nederlandse steden. Wat gaat er mis in de aanpak? Bol.com doet Zwarte Piet in de ban, en Wierd Duk was Rusland-correspondent in de tijd dat Loekasjenko aan de macht kwam in Wit-Rusland. Zijn zijn dagen geteld?

Meer