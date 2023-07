’Doodsbange Nederlandse (50) met helikopter gered in Spaans berggebied’

León - Een 50-jarige Nederlandse vrouw die een paniekaanval kreeg in grillig berggebied in het Spaanse Castilië en León, is met een helikopter in veiligheid gebracht. Onze doodsbange landgenote was niet meer in staat om zelf uit het steile gebied in het noorden van Spanje te komen.

Een gele hulphelikopter moest uitrukken naar de Picos de Europa om de Nederlandse te evacueren.