Dijkhoff ’overgelukkig’ met tweede dochter

Op Instagram deelt Dijkhoff een foto van zijn nieuwste spruit en van grote zus Linde.

Om bij zijn vrouw en de bevalling te kunnen zijn liet de VVD-fractieleider vorige week al een belangrijk debat schieten. Dat ging over het klimaatakkoord.

Dijkhoffs eerste kind, dochter Linde, werd in juli 2017 geboren. In november van dat jaar trouwde de politicus met zijn vriendin Anouk. De twee zijn sinds 2014 samen en wonen in Breda.