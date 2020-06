De Ruyter onderschept schip tijdens terugreis van missie

Het luchtverdedigings- en commandofregat was in de wateren rond Iran om toezicht te houden op de koopvaardij in dit gebied. Het werd gestuurd nadat spanningen in de regio vorig jaar opliepen en zes tankers werden aangevallen. De Ruyter had een rustige wacht en hoefde niet in actie te komen.

Het oorlogsbodem vertrok begin deze maand richting Den Helder en zou vrijdag aanmeren. Onderweg kreeg de commandant nog een extra klus. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marine ging het om een inspectie van een schip om te zien of sanctieregels werden overtreden.

De marine wil niet zeggen wat voor vaartuig is bekeken, of er iets werd gevonden en waar de actie precies plaats had. Het is volgens de zeemacht aan het Functioneel Parket om hier mededelingen over te doen. Dat kan op dit moment nog geen mededelingen doen.

Het feit dat het openbaar ministerie bij de actie betrokken is kan er op duiden dat er daadwerkelijk wat is gevonden tijdens de inspectie. Als het schip dezelfde route volgt als op de heenreis, passeert het twee landen waartegen internationale sancties gelden: Syrië en Iran. Het is op basis van EU-sancties lidstaten niet toegestaan bijvoorbeeld wapens naar deze landen te exporteren. Tegen Iran gelden ook VN-sancties.

Bij familieleden zorgde de actie voor wat spanning. Omdat de inspectie geldt als een ernstmissie werd alle communicatie met De Ruyter tijdelijk opgeschort en konden opvarenden een aantal dagen niet met hun familieleden bellen, appen en mailen. Deze maatregel staat bekend als code black hole. Inmiddels is dit wel weer mogelijk.

Zr. Ms. De Ruyter komt zondag aan in Den Helder. Tijdens een korte plechtigheid krijgen de opvarenden van Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer een medaille uitgereikt ter herinnering aan de uitzending.