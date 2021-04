Binnenland

A27 tussen Utrecht en Breda aan beide kanten dicht na ongelukken

De A27 tussen Utrecht en Breda is in beide richtingen dicht na ongelukken op meerdere plekken. De ANWB meldt dat de snelweg door een geschaarde vrachtwagencombinatie dicht is tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via de A2 en de A12.