Cruiseschip in Velsen mag dienstdoen als noodopvang

De ondernemers wezen erop dat de opvang in strijd is met het bestemmingsplan. De vergunning om daar tijdelijk van af te wijken, is nog niet verleend. De ondernemers willen dat de gemeente handhaaft op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en bepaalde bedrijfsbelangen. De ondernemers vinden dat de situatie onveilig is voor de bewoners van het schip. Ook zouden de werkzaamheden van de verschillende bedrijven stank- en geluidsoverlast voor de asielzoekers veroorzaken. Bovendien zegt een van de ondernemers minder bewegingsruimte te hebben voor zijn voertuigen nu door het naburige schip een deel van de kade is afgehekt. Volgens de rechter is daarvan niets gebleken.

De rechter oordeelt dat het belang van de gemeente en het COA om nu niet te handhaven zwaarder weegt dan het belang van de ondernemers. Het vermeende gevaar is bovendien onvoldoende onderbouwd, juist ook omdat er aan de kade rond het schip hekken staan, zodat asielzoekers en statushouders niet de omliggende bedrijventerreinen van de ondernemers op kunnen lopen. Ook heeft de gemeente voldoende voorzieningen getroffen om overlast voor asielzoekers te beperken, vindt de rechter. Die stelt nog wel vast dat het ’niet de schoonheidsprijs verdient’ dat de noodopvang begint zonder dat de vergunningen rond zijn. Toch maakt dat het oordeel niet anders.

Tot 1 maart

Op het schip, de Silja Europa, met normaal gesproken plaats voor 3000 passagiers, worden tot 1 maart 1000 tot 1200 asielzoekers opgevangen - gezinnen, alleenstaanden en statushouders. Volgens burgemeester Frank Dales heeft het gemeentebestuur er alles aan gedaan om aan de zorgen van bewoners tegemoet te komen. Zo komt er extra politiecapaciteit, zijn twee boa’s toegewezen speciaal voor de locatie en vindt zorg op het schip plaats, zodat dit niet ten koste gaat van de capaciteit van de huisarts in Velsen-Noord. Er komt een pendelbus naar Beverwijk en IJmuiden waar de inwoners van Velsen-Noord ook gratis gebruik van mogen maken.

De eerste honderd asielzoekers komen maandag en dinsdag aan. Binnen een week moeten de duizend bewoners er zijn. Op het schip uit Estland is een bemanning van honderd man achtergebleven om onder meer maaltijden te verzorgen. De vakantievoorzieningen zoals zwembad, sauna en winkelstraat zijn dicht. Ook in Amsterdam worden binnenkort duizend asielzoekers opgevangen op een cruiseschip, voor in elk geval zes maanden. Het schip kwam zondagmiddag aan in het Westelijk Havengebied.