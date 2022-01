Premium Het beste van De Telegraaf

Wie is mysterieuze Nederlandse die dagen in VS aan ziekenhuisbed Nora zat?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Nora Bessem-Smeets

Ze verscheen ineens, als een engel, in het ziekenhuis van Willits aan de westkust van de VS. Een onbekende Nederlandse vrouw zat eind september 1973 dagenlang aan het ziekenhuisbed van de hulpeloze Nora Bessem-Smeets, die na een gruwelijk ongeluk op een Amerikaanse snelweg ernstig gewond raakte. Nu, bijna een halve eeuw later, wil kleinzoon Steven de mysterieuze vrouw, of haar nabestaanden, alsnog bedanken. Maar wie was ze?