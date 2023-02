Man schiet ex-vrouw en vijf anderen dood in Mississippi

De korpschef van de plaats in Mississippi zegt tegen The New York Times dat hij in meer dan twee decennia niet met zo’n gewelddadig incident te maken kreeg. In de woning van de ex-vrouw was ook een man die door de verdachte met een vuurwapen werd geslagen, maar niet is neergeschoten.

Het motief van de verdachte, die vrijdagmiddag werd gearresteerd, is niet duidelijk. Hij had drie vuurwapens bij zich. Hoewel hij volgens de politie enkele slachtoffers kende, lijkt het erop dat hij ook willekeurig op mensen heeft geschoten.