700 kilo coke tussen hardhout

ROTTERDAM - De douane heeft in een container in de Rotterdamse haven bijna 700 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een container met hardhout. De vondst van 695 kilo cocaïne werd donderdag al gedaan, maar is maandag bekendgemaakt. De cocaïne is inmiddels vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie.