Kritiek op ’wonderlijk’ voornemen Kaag om koffertje te vervangen

Minister Sigrid Kaag (Financiën) biedt op Prinsjesdag het koffertje met de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De opmerking van minister Kaag (Financiën) dat het huidige koffertje van de Miljoenennota vervangen moet worden, heeft heel wat losgemaakt. Volgens de minister is de koffer ’niet duurzaam en licht genoeg’ en kan het daarom beter naar het museum. Dat is bij vele Nederlanders in het verkeerde keelgat geschoten. „Een koffer vervangen die niet stuk is, is per definitie niet duurzaam.”