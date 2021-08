Rechter beslist over voorarrest tweede verdachte Mallorca-zaak

UTRECHT - De rechter-commissaris in Utrecht beslist maandag over de verlenging van het voorarrest van de tweede verdachte in de zaak rond de dodelijke mishandeling op Mallorca. De politie arresteerde de 18-jarige Hilversummer vorige week donderdag. Afgelopen vrijdag bepaalde de rechter-commissaris dat de als eerste opgepakte verdachte, een 19-jarige man uit Hilversum, twee weken vast moet blijven zitten.