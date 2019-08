Biden nog steeds de kop van Jut

Joe Biden maakte de laaggespannen verwachtingen net waar, terwijl Kamala Harris tegenviel. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - Joe Biden werd van alle kanten aangevallen, maar staat nog rechtop na weer een ronde van Democratische debatten. De koploper in de peilingen bracht het er in Detroit een stuk beter vanaf dan in de vorige ronde, maar echt overtuigen deed het nog niet. Biden kwam weer moeilijk uit zijn woorden en leek daarom uit lijfsbehoud zijn antwoorden maar kort te houden.