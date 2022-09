’Geen ambulances dit weekend naar VUmc door personeelstekort’

Premium Financieel

Kuipers stuurt huisartsen een smeekbede voor zorgakkoord

Minister Kuipers van Volksgezondheid belooft de huisartsen dat hij persoonlijk zal toezien op naleving van de afspraken die gemaakt worden in het Integraal Zorgakkoord dat aanstaande woensdag getekend moet worden. Dit schreef hij zaterdag in een brief - die in handen is van de Telegraaf - aan de Lan...