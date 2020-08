Recordaantal bootvluchtelingen op het Kanaal

Op 30 juli waren nog ruim tweehonderd migranten op een dag geteld. Het ging toen om migranten uit Jemen, Eritrea, Tsjaad, Egypte, Soedan, Koeweit, Irak, Iran, India en Mali en Palestijnen. Volgens een schatting maakten in de hele maand juli meer dan duizend mensen de illegale oversteek vanuit Frankrijk.

De Britse minister van Immigratie gaat binnenkort naar Frankrijk voor overleg over de volgens hem volstrekt onacceptabele situatie. Migranten en vluchtelingen komen al jaren samen in de buurt van Franse havens aan het Kanaal in de hoop Groot-Brittannië te bereiken, vaak omdat ze daar al familieleden hebben of Engels spreken.