Nederland groet onze zorghelden

De respons op de Groet aan onze Zorghelden was ongekend groot. Tussen de talloze berichten zitten mooie, persoonlijke en ontroerende groeten en dankbetuigingen. Menig lezer stuurde een foto mee van zijn of haar zorgheld, waarvan hier een collage te zien is. We hebben de krant tot de maximale omvang uitgebreid om zoveel mogelijk groeten te plaatsen. Desondanks waren het er meer dan we konden afdrukken. Daarom is door de redactie een selectie gemaakt. Alle groeten zijn online en in de digitale versie van De Telegraaf te lezen.