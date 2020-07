Villa bekende journalist Ton F. van Dijk afgebrand

De 57-jarige Van Dijk was in het verleden onder meer werkzaam als hoofdredacteur van de Amsterdamse zender AT5 en bestuurder bij de Publieke Omroep. De afgelopen jaren schreef hij voor tijdschrift HP/De Tijd, vooral over politiek. Hij wil verder geen commentaar geven.

„We zijn volop met het onderzoek bezig en houden rekening met alle scenario’s”, zegt een politiewoordvoerder. „We hebben nog steeds geen uitsluitsel of de brand is aangestoken of dat het iets anders is geweest.”

De brand begon rond half twee ’s nachts bij een auto die naast het huis stond. De vlammen sloegen over naar het huis dat volgens de politie ’voor een deel uitbrandde’.

Spraakmakende publicaties

In het onderzoek wordt meegenomen dat journalist Van Dijk meerdere spraakmakende publicaties op zijn naam heeft staan.

Zo schreef hij in 2018 over een ’metoo-achtige affaire’ binnen de VVD die toenmalig Kamerlid Han Ten Broeke zijn baan kostte.

Een publicatie over een ’buitenechtelijke affaire’ van Tunahan Kuzu leidde dit jaar binnen Denk tot grote onrust. Kamerleden Kuzu en Öztürk vochten hun ruzie vervolgens in het openbaar uit. Sindsdien is de partij in de peilingen gedecimeerd.

In mei schreef hij dat de rechterhand van Thierry Baudet de ’Holocaust relativeerde’. De betrokken medewerker ontkende. Ook onthulde de journalist dat in appgroepen van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie fascistische en antisemitische uitspraken werden gedaan.

Er zijn volgens de politie momenteel geen verdachten in beeld.