Zeventien ’geldezels’ opgepakt wegens WhatsApp-fraude

Het geld werd verkregen door ’whaling’. Een crimineel doet zich daarbij voor als een bekende van het slachtoffer, bijvoorbeeld diens zoon of dochter. Die is zogenaamd zijn of haar telefoon kwijtgeraakt en heeft een nieuw nummer. Hij vraagt het slachtoffer om geld. Als dat wordt overgemaakt, belandt het op een rekening van een geldezel.

De verdachten staan op 18 december voor de rechter.