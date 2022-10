Een krop sla met een kroon en een vliegticket op naam: geestige reacties op vertrek Truss

De Britse tabloid The Daily Star vroeg zich enkele dagen geleden al af wie het langer zou volhouden: Liz Truss of een krop sla. Daarom werd een livestream gestart met een foto van Truss en een krop sla, om te zien wie het langer zou volhouden. Donderdag is dat antwoord dan bekend: de krop sla heeft gewonnen. En dat wordt gevierd met lichtjes, een kroon voor de krop sla en muziek.

Het vertrek van Premier Truss is nog vers, maar verschillende bedrijven hebben al op ironische wijze gereageerd. Zo tweet de Ierse luchtvaartmaatschappij RyanAir een boarding pass met de naam Liz Truss. De ’vlucht’ van Truss vertrekt uit Londen en heeft als bestemming: ’Anywhere’.

Ook een biografie van Truss, die op 8 december uitgebracht zou worden, krijgt er op social media flink van langs. „Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de auteurs van dit boek”, schrijft iemand. Creatievelingen hebben de kaft van het boek digitaal bewerkt met enkele stickers waaruit blijkt dat het boek flink in de uitverkoop is gezet.

Ook wordt op internet gesuggereerd dat Truss, gezien haar korte tijd als premier, beter een draaideur had kunnen laten installeren in de ambtswoning van de Britse premier aan Downing Street in Londen.