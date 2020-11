Grote zoektocht in duinen naar vermiste hond Nora

Het dier verdween ruim twee weken geleden op mysterieuze wijze bij Callantsoog. Verschillende automobilisten meldden dat ze Nora bijna hebben aangereden op de weg langs de duinen. Nora houdt zich volgens haar baasjes overdag schuil omdat ze in paniek is geraakt.

De baasjes Peter en Jolanda Duin (beiden 58) waren zaterdagmiddag de wanhoop al nabij. Tot speurhond Listo in het duingebied, twaalf kilometer verderop, fel aansloeg op geursporen van Nora.

Het intense verdriet maakte plaats voor hoop. Jolanda: „Het is een raadsel hoe ze daar is gekomen. Sinds zaterdagavond weten we zeker dat het Nora is die daar rondloopt. Vrienden hebben haar gezien. Van hondenkenners begrijpen we dat ze in een overlevingsmodus verkeert. Ze is in permanente staat van paniek, houdt zich laag en is constant op de vlucht. De kans bestaat dat ze zelfs voor ons wegrent.”

Peter Duin werkte vrijdagmiddag 16 oktober op het bollenland toen Nora plotseling verdween: „Ik verloor haar kort uit het oog en opeens was ze weg. Omdat ik doof ben, weet ik niet eens of ze nog geblaft heeft toen er iets gebeurde. Ik voel me schuldig en hoop dat we haar weer terugkrijgen.”

Met vele vrijwilligers, speurhonden en inzet van een drone en warmtedetectoren is er de hele nacht doorgezocht naar Nora. Zondagavond was Nora nog niet terecht.