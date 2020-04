’Geheime nucleaire tests, virus uit lab en ongeloofwaardige cijfers’

Nucleair machtsvertoon van China tijdens de militaire parade ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Chinese republiek vorig jaar. De VS beschuldigt China er nu van in het geheim nucleaire tests te houden. Ⓒ EPA

Washington - Het al tijden sluimerende vuurtje tussen de VS en China is op drie fronten opgelaaid. Washington beschuldigt Peking er van dat China in het geheim nucleaire tests houdt, het coronavirus mogelijk toch uit een laboratorium in Wuhan komt en dat Peking liegt over het totale aantal doden in China als gevolg van het coronavirus.