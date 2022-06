LIVE | Eerste rijstrook op A1 richting Apeldoorn weer open na boerenprotest

Een grote groep boeren blokkeert de A6 bij Emmeloord. Ⓒ Jeffrey Korte / ProNews

Amsterdam - Boeren vanuit heel het land zijn samengekomen in de Gelderse plaats Stroe om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dit zorgde in de ochtend al voor lange files op de snelwegen. Na afloop van het boerenprotest in Stroe gaan de boeren weer massaal met trekkers de snelweg op. Volgens de politie veroorzaakt dat „gevaarlijke situaties en enorme hinder”, maar is het niet altijd mogelijk alle trekkers van de snelweg te halen. De politie zegt wel in te grijpen als de boeren de snelweg willen blokkeren.