Boeren massaal onderweg naar Stroe LIVE | Verkeer A1 staat muurvast, meerdere trekkers met pech

Boeren in Schermer. Ⓒ ANP

Amsterdam - Boeren vanuit heel het land zijn onderweg naar de Gelderse plaats Stroe om in de middag te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op sommige plekken rijden de boeren over de snelwegen, ondanks dat de organisatie van het protest vooraf heeft opgeroepen juist niet over de rijkswegen te komen. In Zeeland is een groep boeren in de nacht dinsdag op woensdag tegengehouden toen ze met tractoren over de A58 reden.