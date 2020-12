’Dan zie je je dochter op het asfalt liggen. Dat is echt een horrorscenario’

Premium Buitenland

Britten claimen overwinning in Brexit-onderhandelingen

Terwijl de puntjes nog op de i worden gezet in het Brexit-akkoord, claimen de Britten alvast de overwinning. Een eclatante overwinning nog wel. Dat is in ieder geval de strekking van een uitgelekt regeringsdocument waarin staat dat 43% van de heikele discussies in het voordeel van Britten zijn besl...