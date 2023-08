In coma geslagen en getrapte sekswerker Gabriela Duna (41) overleden

Amsterdam - De Roemeense sekswerker Gabriela Duna, die in 2020 op de Wallen van Amsterdam in coma werd geslagen en getrapt door Volendammer Kees M., is maandag overleden. Dat laten haar advocaat en een raamexploitant weten.

Kees M. met zijn advocaat Johan Keizer tijdens een eerdere behandeling van de strafzaak. Ⓒ Illustratie Petra Urban