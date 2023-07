Dna-onderzoek: doodgeschoten wolf die hobbyboer beet kwam uit naburige roedel

De wolf doodde twee schapen en een geit en verwondde een ander schaap. Dat is ook vastgesteld na dna-onderzoek. De gebeten veehouder had een wolfwerend raster rondom zijn weiland. Dat hebben een onafhankelijk taxateur en een provinciale toezichthouder bevestigd, aldus de provincie Drenthe. Desondanks zag de wolf kans om in de wei te komen.

Bekijk ook: Dit moet je doen als je oog in oog komt te staan met een wolf

Toen de veehouder zag dat zijn schapen en geiten werden aangevallen, probeerde hij de wolf te verdrijven met in elk geval een schep. Hij zette het hek rond het weiland niet open om de wolf te laten ontsnappen, omdat hij bang was dat het roofdier dan naar zijn huis zou rennen. De wolf raakte in het nauw en beet.

Aangiftes

Bij het Openbaar Ministerie zijn minstens twee aangiftes binnengekomen van dierenrechtenorganisaties, die vinden dat de wolf niet aanviel, maar zichzelf verdedigde. In dat geval zou het doodschieten niet toegestaan zijn. Op illegaal verstoren, verjagen of beschieten van een wolf staat een celstraf van maximaal drie jaar, aangezien het dier op Europees niveau beschermd is. Het OM onderzoekt de zaak nog.

Vorige week bleek dat de eerste wolvenwelpen van dit jaar ook in Drenthe zijn gezien. Of die welpen nieuwe nakomelingen zijn van de roedel in de Drents-Friese regio is nog niet bekend, maar wel waarschijnlijk. Er zitten ook wolvenroedels op de Veluwe, maar daarvan zijn nog geen jonge nakomelingen gezien volgens wolvendeskundigen. In Drenthe vallen wolven veel meer schapen en andere dieren aan dan in Gelderland. Dat komt omdat de roedels op de Veluwe voldoende wild hebben om op te jagen.