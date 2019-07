Zwembad Meerssen dicht na overlijden zwemmer

De Molenveldweg in Meerssen. Ⓒ Google Maps

MEERSSEN - Een zwembad aan de Molenveldweg in Meerssen, vlak bij Maastricht, is donderdagochtend op last van de politie tijdelijk gesloten in verband met onderzoek naar het overlijden van een zwemmer, woensdag. De politie wil weten hoe het kon gebeuren, dat de man daar is verdronken.