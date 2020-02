Belgische vrouw overlijdt na slok van met drugs vergiftigde wijn

Het parket vermoedt dat buiten de vrouw om met de fles en inhoud is geknoeid. Zo zat er een beige kurk op de fles. Bij de originele wijn, RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016 van het Nederlandse merk Black & Bianco, is de kurk zwart. Ook met het omhulsel was gerommeld.

De vrouw werkt bij Belgische fiscale opsporingsdienst FOD Financiën in de Fin Shop waar in beslag genomen goederen verkocht worden. In 2017 raakte een man onwel na het drinken van met drugs vergiftigde wijn die hij daar had gekocht. Sindsdien worden er alleen nog grote partijen en geteste levensmiddelen aan opkopers verkocht. Personeel mag in beslag genomen zaken niet meenemen naar huis, zo stelt de FOD.