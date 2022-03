Reiziger waardeerde ov in coronajaar 2021 met rapportcijfer 7,9

Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2021 van Crow en het Kennisplatform Verkeer en vervoer, waarvoor 54.648 passagiers hun mening gaven over zaken als netheid, zitplaats, tarief, informatie, frequentie van rijden en sociale veiligheid.

„Het is goed te zien dat reizigers ook in deze lastige tijd het ov met bijna een 8 waardeerden. Dat onderstreept het feit dat het ov gedurende de hele crisis beschikbaar is gebleven voor die mensen die ervan afhankelijk zijn”, zegt Gerrit Spijksma, voorzitter van branchevereniging OV-NL.

’Compliment’

„Ik zie het dan ook als een compliment van onze reizigers dat we ondanks alle coronabeperkingen zo’n hoge waardering hebben gekregen. Daarop mogen we trots zijn”, stelt Spijksma.

Het openbaar vervoer reed in 2021, ondanks corona, bijna volledig volgens de normale dienstregeling. Maar het aantal reizigers was niet meer dan 50 tot 70% van de omvang in 2019, dat te boek staat als ’normaal’ jaar. „Bovendien was de groep die nu om een mening werd gevraagd, anders van samenstelling: er waren minder forensen door het thuiswerken en studenten stapten door het online onderwijs minder vaak in. Bovendien bleven veel buitenlandse toeristen weg”, weet Spijksma.

Reizigers zijn het meeste tevreden over het gemak om in te kunnen stappen (8,8), de veiligheid van de rit (8,3), de kans op een zitplaats (8,4) en het gebruiksgemak van de ov-chipkaart (8,5). De meeste kritiek krijgt de prijs van een kaartje in het openbaar vervoer, dat met een minimale voldoende van een 5,6 wordt gewaardeerd.

’Onnodig duur’

„De hoge rapportcijfers zijn geen grote verrassing, want bestaande reizigers weten dat het ov goed is. De uitdaging zit in het aantrekken van nieuwe reizigers en daarvoor moet de prijs aantrekkelijker worden gemaakt door het BTW-tarief op het openbaar vervoer naar 0 procent te brengen. Dat zorgt voor meer reizigers. Verder roepen we vervoerders op om abonnementen te maken die geldig zijn in bus én trein samen. Nu moeten reizigers daarvoor vaak twee afzonderlijke abonnementen kopen met elk een eigen instaptarief. Ook dat maakt het ov onnodig duur”, reageert directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover.

Gemiddeld geven reizigers het tramvervoer een 8,0 en het vervoer per metro een 7,8. Passagiers in de bus hebben een 8,0 over voor de kwaliteit van hun reis. Gemiddeld waarderen reizigers het busvervoer met een 8,0; de regionale treindiensten halen een 7,7, waarmee ze 0,2 punten lager scoren dan het hoofdrailnet. De best scorende regionale treindienst is Zwolle-Kampen met een 8,1.

Maar het best komen de veerdiensten ervanaf in het reizigersonderzoek: Rotterdam–Dordrecht en Drechtsteden (8,5) en de veerdienst Vlissingen-Breskens (8,0). Ook de diensten naar de vier Friese Waddeneilanden worden hoog gewaardeerd met de rapportcijfers 8,3 (Ameland), 8,4 (Vlieland en Schiermonnikoog) en zelfs 8,5 (Terschelling).