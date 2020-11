Werkloze koks aan de slag als boomkwekers

Door de coronasluiting moet horecapersoneel op zoek naar nieuw emplooi. Ⓒ Vidiphoto

Ochten - Hakken ze normaliter groente in de keuken, nu rooien koks bomen in de Betuwe. Door corona hebben zeker vijftien professionele koks zich laten detacheren in een voor hen onbekende bedrijfstak: bomen kweken.