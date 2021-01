Kaag: geen Nederlands belastinggeld voor islamclub

Islamic Relief had een aanvraag gedaan bij Kaag, die vanaf januari een bedrag van ruim 37 miljoen euro zou verdelen over vier organisaties. De islamitische organisatie hoopte een deel van dat geld in de wacht te slepen.

Kaag schrijft dinsdag dat zij voor het eerst in december vernam dat Islamic Relief banden zou hebben met de Moslimbroederschap, via de media. Daarna besloot ze informatie in te winnen bij andere donoren van de organisatie, die door het ministerie eerder werd getypeerd als ’hulporganisatie’. „Op basis van deze informatie heb ik besloten geen subsidie te verlenen aan Islamic Relief Worldwide.”

Afstand

Duitsland kondigde onlangs aan te stoppen met het verstrekken van subsidie aan de Duitse tak van Islamic Relief vanwege vermoedelijke banden met de Moslimbroederschap. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten trok aan de bel vanwege antisemitische en fundamentalistische uitspraken van kopstukken van Islamic Relief.

Eerder raakte Kaag zelf in opspraak doordat twee voormalige medewerkers van een Palestijnse organisatie verdacht werden van een bomaanslag en tegelijk een deel van hun salaris kreeg uitgekeerd met Nederlands belastinggeld. Het departement was daar al jaren geleden door Israël op gewezen.