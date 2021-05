’Man zwaargewond in auto gevonden na schietpartij’

Op straat staan veel mensen, terwijl ambulancediensten en agenten in kogelwerende vesten hun werk doen. Het slachtoffer zat in een blauwe Ford Ka. De schoten zijn mogelijk elders, op een parkeerplaats in de buurt, gelost. De politie onderzoekt dat en zoekt getuigen. Volgens Omroep Brabant is de man geraakt in zijn buik.

Eerder op de middag bleek een bewoner van een woning op de Schildendreef in het Brabantse Cuijk zwaargewond te zijn geraakt na een ’schietincident’. Dat meldt de politie.

Er is nog veel onduidelijk. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. „Het slachtoffer wordt door verplegend personeel van de ambulancedienst behandeld in afwachting van de komst van een traumaheli”, meldt de politie Oost-Brabant op sociale media.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.