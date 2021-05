Republikeinse partij in de houdgreep van Trump

Het Trumpiaanse gedachtegoed leeft voort in de Republikeinse partij. Ⓒ AFP

Washington - Met het wegstemmen van de prominente criticus Liz Cheney is in een klap weer helemaal duidelijk dat de Republikeinse Partij nog altijd Trumps partij is. De partij omarmt hiermee bovendien definitief Trumps ongefundeerde beschuldigingen van verkiezingsfraude. De reden? De Republikeinse kiezers die Trumps beweringen geloven.