Familie belt 30 uur met vader tot hij overlijdt aan coronavirus

Dochter Abby laat aan CNN weten: „Op deze manier kon ik het een soort van afsluiten. Ik kon zeggen wat gezegd moest worden. We wisten dat het einde naderde en ondanks dat ik hem niet kon zien en niet zijn hand kon vasthouden, om op deze manier toch bij elkaar te zijn was heel waardevol.”

In de 30 uur zongen ze liedjes voor hun vader, deelden ze herinneringen en spraken ze hun liefde voor hem uit. „We konden horen dat hij leed. Maar hem horen ademen, was onze connectie en zo wisten we dat hij nog steeds leefde.”

Na de uren bellen overleed haar vader. Een verdrietig moment voor de hele familie, maar ook een waardevol moment. „Het werd eens en te meer duidelijk dat het in het leven draait om familie en om liefde.”