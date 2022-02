Ondanks escalatie rond Oekraïne: ’Blijf betrokken bij de Russen’

Buitenland

Museumbewaker tekent met balpen ogen op peperduur schilderij ’uit verveling’

Hoewel het zijn eerste werkdag was, verveelde een bewaker zich al zo erg in een Russisch museum dat hij besloot om een eigen „creatie” te maken. Met een balpen tekende hij „gezichtjes” op een kunstwerk dat naar schatting ruim 875.000 euro waard is. Of was.