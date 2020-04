’Eerste kappers beboet voor doorwerken ondanks coronamaatregelen’

„De hele branche is verplicht gesloten, en terecht. Iedereen moet er zijn of haar steentje aan bijdragen dat het coronavirus zich niet verspreidt, dus ook de kappers”, aldus de woordvoerder. De ANKO is in overleg met het RIVM om te bekijken onder welke omstandigheden en hygiëne-protocollen de kapsalons weer open zouden kunnen gaan als de epidemie achter de rug is. Ook lobbyt de vereniging om ervoor te zorgen dat kappers zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen vanuit de overheid.

Uit een enquête van vakuitgeverij Coiffure Media Group, kwam naar voren dat de 535 bevraagde kappers gemiddeld een kwart minder jaaromzet verwachten. Twee derde heeft als grootste zorg financieel het hoofd boven water te houden gedurende de coronacrisis. 70 procent had het liefst niet de deuren gesloten. Zij hadden de financiële schade kunnen beperken door zelf veiligheidsmaatregelen te nemen, denken ze.

„Ik snap die noodkreet wel, want het zijn kleine ondernemers met weinig vlees op de botten”, aldus de ANKO-woordvoerder. Zij wijst daarbij wel op de beperkte omvang van de enquête. „Er werken zo’n 50.000 mensen in de Nederlandse kappersbranche; zo’n 6000 werkgevers, 24.000 werknemers en 20.000 zelfstandigen.”