Ontruimd Haags restaurant was te druk en moet voorlopig dicht

Volgens de gemeente was de eigenaar van restaurant Samen al eens gewaarschuwd. Toen waren er geen looproutes aangegeven in het gebouw, zaten grote groepen bij elkaar aan tafel en waren de ontsmettingspompen leeg. Begin september was dat niet verholpen, en afgelopen zaterdag nog steeds niet. Bezoekers konden geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Slechts 19 van de 250 aanwezige bezoekers hadden hun contactgegevens ingevuld bij de ingang.

Het restaurant blijft tot maandag 12 oktober dicht.