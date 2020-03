Thuisbezorgen mag, afhalen niet

Zondag besloot het kabinet om alle eetgelegenheden te sluiten. Tijdens een persconferentie kreeg minister Bruins (Medische Zorg) een vraag over het thuisbezorgen en afhalen van eten. Een duidelijk antwoord kwam er niet direct. Het ministerie van Volksgezondheid laat desgevraagd weten dat thuisbezorgen nog steeds is toegestaan, maar afhalen van bijvoorbeeld Chinees of Mexicaans eten niet meer.

Veel thuisbezorg-services zijn eerder al overgeschakeld op ’contactloos’ bezorgen. Dat betekent dat het tasje met eten niet meer met de hand wordt aangereikt, maar dat de bestelling voor de deur wordt gezet.