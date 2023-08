Ook Disney+ wil delen van accounts aan banden leggen

Disney+ telde het afgelopen kwartaal 146,1 miljoen abonnees tegenover 157,8 miljoen in het eerste kwartaal. Die krimp van 7,4 procent wordt grotendeels verklaard door het verlies van de uitzendrechten op de populaire cricketwedstrijden in India.

Het bedrijf is op de streamingmarkt ook in een concurrentieslag verwikkeld met onder meer Netflix, Amazon Prime en HBO MAX. Vanwege de hoge inflatie zijn mensen terughoudender geworden met uitgaven aan streamingdiensten, hoewel Netflix er in het afgelopen kwartaal wel meer abonnees bijkreeg.

Delen van accounts

In navolging van Netflix heeft Disney ook aangekondigd het delen van accounts buiten het eigen huishouden aan banden te zullen leggen. Disney zou daar het komende jaar werk van maken, maar gaf geen verdere details. In de Verenigde Staten werden de tarieven wel al opgetrokken.

Disney heeft verder ook pret- en themaparken, sportzender ESPN en een filmdivisie, met ook studio’s als Pixar Animation, Lucasfilm en Marvel Studios.

Het entertainment- en mediaconcern leed een nettoverlies van 460 miljoen dollar. Dat kwam mede vanwege kosten voor het schrappen van 7.000 banen. Een jaar eerder werd nog een winst van 1,4 miljard dollar geboekt. De omzet bedroeg 22,3 miljard dollar (+4 procent).