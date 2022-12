Milanees theater schrapt show Russische danser met Poetin-tattoos

De danser heeft het hoofd van Poetin op zijn borst en beide schouders getatoeëerd staan. Het Arcimboldi noemt het schrappen van zijn show een "daad van politieke en morele verantwoordelijkheid". Het theater kreeg veel e-mails en andere berichten waarin het werd opgeroepen af te zien van het optreden.

Sergej Poloenin Ⓒ ANP

Het optreden van Poloenin zou eind januari plaatsvinden en was oorspronkelijk gepland voor 2019. Wegens de coronapandemie werd het herhaaldelijk uitgesteld. In september werd de danser nog op de vingers getikt door autoriteiten in Oezbekistan toen hij daar op tournee was, omdat Poloenin van het afgesproken programma afweek. De danser bracht toen in militair uniform een eerbetoon aan gevallen Russische soldaten.

Poloenin is geboren in Oekraïne maar in 2018 kreeg hij het Russische staatsburgerschap.