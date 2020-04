Rechtszaak viervoudige moord growshop in Enschede naar najaar

Ⓒ Ginopress b.v.

Almelo - De rechtbank in Almelo stelt de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de viervoudige moord in een growshop in Enschede uit naar het najaar. Dat maakte de rechter dinsdag bekend tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen de hoofdverdachten Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (31).