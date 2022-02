Onderzoeksraad: Nederland was niet goed voorbereid op crisis, voor ouderen te weinig oog

In de eerste fase van corona was er weliswaar nog veel onduidelijk, maar schortte het in Nederland aan een goede crisisstructuur, eenduidige en heldere besluitvorming en goede langdurige communicatie naar de samenleving toe.

De OVV voerde onder leiding van Jeroen Dijsselbloem onderzoek uit naar de Nederlandse corona-aanpak. Was Nederland voorbereid op een pandemie? „Van tevoren dacht de overheid van wel, maar dat waren we niet” zegt Dijsselbloem bij de presentatie. Zo was de centrale rol van het ministerie van VWS - destijds nog onder verantwoordelijkheid van Hugo de Jonge – niet aan de orde. De minister had bijvoorbeeld geen bevoegdheid om zorginstellingen en GGD’s direct aan te sturen.

Stille ramp

Dit onderzoek richte zich specifiek op verpleeghuizen, waar in het begin van de pandemie veel bewoners overleden aan corona. De OVV spreekt van een ’stille ramp’ in de verpleeghuizen. „De prioriteit lag bij het ontlasten van ziekenhuizen”, zegt Dijsselbloem. „Signalen vanuit verpleeghuizen kwamen de eerste tijd nauwelijks door.” Het duurde lang voordat zij voldoende bescherming kregen, ze hadden te kampen met een tekort aan beschermingsmiddelen, en er werd te weinig op corona getest. Daardoor moesten ze op slot.

Dit had „een grote sociale en psychische impact” op bewoners, personeel en dierbaren, aldus Dijsselbloem. Er heerste eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners, en familieleden konden veelal geen afscheid nemen van dierbaren.

Geen verantwoordelijkheid nemen

De onderzoeksraad kraakt ook de structuur van de besluitvorming en de communicatie daarvan tijdens de coronacrisis. Het was niet altijd duidelijk wie de bevoegdheid had om een bepaald besluit te nemen, en door de vele commissies en overleggen - onder meer in ’t Torentje en in het Catshuis - ontstond er een diffuse vorm van besluitvorming.

Ook nam het kabinet niet altijd verantwoordelijkheid voor heftige beslissingen. Zo was het Outbreak Management Team (OMT) onder leiding van Jaap van Dissel een van de belangrijkste adviseurs van de overheid, en werd bij vrijwel alle belangrijke overleggen betrokken. Maar er werd ook te vaak naar gewezen, aldus de OVV. Het OMT kwam in een ’verantwoordelijke in plaats van een adviserende rol’, stelt Dijsselbloem. „Lastige keuzes met betrekking tot de maatregelen werden al in de OMT-adviezen verwerkt in plaats van ’transparant’ aan de Tweede Kamer voorgelegd.” Zulke beslissingen en verantwoording moet aan de politiek worden gelaten, oordeelt de Raad.

In de zomer van 2020 zag het kabinet de situatie te snel te zonnig in. Terwijl de besmettingscijfers alweer opliepen, besloot het kabinet de crisisstructuur af te bouwen. „Terwijl de tweede golf zich toen net aandiende.” Daardoor moest er in september op stel en sprong worden ingegegrepen.

Blindstaren

Dijsselbloem schetst ook hoe het kabinet zich blind heeft gestaard op bepaalde aspecten van de crisisbestrijding: de druk op de (IC)-zorg, en kwantitatieve indicatoren zoals de R-waarde en besmettingsaantallen, kregen te veel waarde toegekend. „Deze cijfers leken hard, maar waren in de praktijk vooral indicatief door de vertraagde doorwerking van de incubatietijd van het virus en de beperkte testcapaciteit in het voorjaar van 2020. In werkelijkheid was er beperkt zicht op het virus.”

„Kwalitatieve signalen, die met meer onzekerheden zijn omgeven, werden in dit spanningsveld eerder terzijde gelegd”, aldus de Raad. Zo ook elementen als psychische problemen bij de bevolking, eenzaamheid en leerachterstanden bij jongeren. Daarin had het kabinet zich eerder door andere experts dan het OMT kunnen laten adviseren, aldus de OVV.

Dit rapport is de eerste in een reeks van evaluaties, later komen er nog twee. Het tweede deel verschijnt waarschijnlijk rond de zomer.