Meisje (3) dood teruggevonden in wasmachine in Parijse flat

Kopieer naar clipboard

Archiefbeeld. Ⓒ ANP

Parijs - Een driejarig meisje is donderdagavond rond 22.30 uur door haar vader aangetroffen in een wasmachine in een woning in de Franse hoofdstad Parijs. Het meisje, afkomstig uit een gezin met vijf kinderen, heeft het niet overleefd. De autoriteiten hebben de zaak in onderzoek.