Nederlandse paraglider (71) overleden na val in Italië

Valanis Ⓒ Google Maps

MEDUNO - Een 71-jarige Nederlander is dinsdagmiddag in Italië om het leven gekomen toen hij tijdens het paragliden neerstortte. Hij was zijn vlucht begonnen vanaf de berg Valinis bij Meduno in het noordoosten van het land en kwam op de grond tussen de bomen terecht, melden Italiaanse media.