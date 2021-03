Man opgepakt na explosie in woonwijk Dordrecht: ’Onrustige avond’

Binnenland

Hennepkwekerij aangetroffen in geheime ruimte achter boekenkast

In een geheime ruimte achter een boekenkast is een grote Hennepkwekerij aangetroffen. De toegangsdeur tot een schuur was verborgen achter een boekenkast in een huis in Oss. De bewoner en zijn partner zijn aangehouden door de politie.